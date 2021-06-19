حوادث
100 قاض يتدربون على حقوق الإنسان
الداكي: القضاء ضمانة أساسية لحماية هذه الحقوق في مختلف أبعادها وقف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عند الدور الحاسم الذي يضطلع به القضاة في حماية حقوق وحريات المواطنين، من خلال مضامين الفصل 117 من الدستور، الذي ينص على أن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهمأكمل القراءة »
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