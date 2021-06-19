الرياضة
“الواك” يطلب حضور الجمهور
طالب الوداد رسميا السلطات وجامعة كرة القدم، بحضور نسبة من الجمهور في مباراة اليوم. وتعهد الوداد في رسالة موجهة للجامعة والسلطات باحترام البروتوكول الصحي المعمول به، معتبرا الترخيص للجماهير بحضور مباراتي النصف والنهاية، دعما للأندية المشاركة في المنافسات القارية، خصوصا أن الحالة الصحية بالمغرب تبعث على التفاؤل. واعتبر مصدر مطلعأكمل القراءة »
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