الرياضة
“فيفا” يحقق في اختلالات الإدارة التقنية
مهمته التحقيق في تراجع برامج التكوين والجامعة عاجزة عن إقالة أوشن بعث الاتحاد الدولي لكرة القدم خبيرا تونسيا إلى الجامعة الملكية المغربية للعبة، لإعداد تقرير حول أسباب تراجع كرة القدم الوطنية في السنوات الأخيرة، في مجال التكوين وبرامج التدريب، المخصصة لفائدة الأطر الوطنية والإفريقية. وعلمت “الصباح”، أن الاتحاد الدولي “فيفا”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا