اذاعة وتلفزيون
“مداولة” على “الأولى”
سيكون مشاهدو قناة «الأولى»، غدا (الأحد)، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج «مداولة»، ابتداء من الساعة التاسعة و50 دقيقة. وستتطرق حلقة يوم غد من «مداولة» إلى موضوع «اﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ»، وهي الحلقة التي ستكشف بعض تفاصيل محاكمة واقعية جرت أطوارها، أخيرا، في إحدى محاكم المملكة. ويعد «مداولة»أكمل القراءة »
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