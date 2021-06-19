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قروض “انطلاقة” تطيح بثمانية بنكيين
اعتقلوا بعد تورطهم في تلاعبات بتواطؤ مع مكاتب استشارة وشركات فواتير وهمية ضبطت الرقابة الداخلية بمجموعة بنكية خروقات وتلاعبات في وثائق عدد من ملفات طلبات الاستفادة من قروض “انطلاقة”، تورط فيها بنكيون بوكالات تابعة للمجموعة. وأفادت مصادر “الصباح” أن الإدارة المركزية للمجموعة قررت التدقيق في ملفات القروض، التي تم التأشيرأكمل القراءة »
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