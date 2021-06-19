وطنية
الأحرار يتخلى عن صابر ويرشح المسقي بآسفي
قرر التجمع الوطني للأحرار، التخلي عن رشيد صابر، رئيس جماعة البخاتي والمرشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وقرر عوضا عن ذلك، ترشيح التهامي المسقي النائب البرلماني عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية. وقرر المسقي الترشح باسم التقدم والاشتراكية، رغم معارضة قواعد الحزب بإقليم آسفي، الذين قرر أغلبهم مغادرة سفينة «الكتاب»، قبل أن يوجه المسقيأكمل القراءة »
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