حوادث
الجريمة صداع في رأس المسؤولين
قلة العناصر الأمنية والأحياء العشوائية والمخدرات جعلت محاربتها من سابع المستحيلات تشغل الجريمة بالبيضاء بال كبار المسؤولين الأمنيين، فرغم تشكيل فرق أمنية جديدة، ووضع مخططات وإستراتيجيات مبتكرة، وشن حملات يومية، إلا أنه في لحظة تراخ، تعود بشكل يقلق سكان المدينة، سيما السرقات بالخطف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، التي صارت علامةأكمل القراءة »
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