وطنية
اكتساح نقابي للاستقلال في الصحراء
أعطت حصيلة المقاعد النقابية مؤشرات عن اكتساح استقلالي قادم من الصحراء، إذ احتلت نقابات منضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين مركز الصدارة في الأقاليم الجنوبية، وكذا على الصعيد الوطني، كما هو الحال بالنسبة إلى الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشباب والرياضة. وضاعفت الجامعة نتائجها بسبع مرات بعد ارتفاع عدد المقاعد المحصلأكمل القراءة »
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