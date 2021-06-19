الرياضة
الروحي يغيب أمام الدفاع
يغيب اللاعب محمد الروحي، عن سريع وادي زم، في مباراة الدفاع الحسني الجديدي، غدا (الأحد)، بملعب العبدي بالجديدة، لحساب الدورة 22 من بطولة القسم الأول. ويغيب الروحي بعد إصابته في مباراة ودية أمام الجيش الملكي، ما جعله يبتعد عن التداريب طيلة الأسبوع الجاري. ويسترجع السريع خدمات عبد الرحيم خدو وحمزةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا