حوادث
إدانة سفيان البحري
أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، مساء أول أمس (الخميس)، الناشط «الفيسبوكي»، سفيان البحري، الذي كان يقدم نفسه مدير صفحة الملك غير الرسمية على موقع «فيسبوك»، بسنة حبسا نافذا، وأداء غرامة 500 درهم لخزينة الدولة، بعد متابعته بجرائم السكر العلني البين وإحداث الضوضاء وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم.وتوبع الظنين منذ شهرأكمل القراءة »
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