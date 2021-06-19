ملف الصباح
عاصمة الاختلال البيئي
لمينة: المنتخبون يتحملون مسؤولية غياب مخطط لمواجهة تلوث المدينة الصناعية تعاني العاصمة الاقتصادية اختلالات عميقة على مستوى تدبير المجال العمراني، أثرت سلبا على حضور المساحات الخضراء في المدينة المليونية، وما يشكله النشاط الاقتصادي والانفجار الديمغرافي بالمدينة من مشاكل تؤرق المسؤولين، ويؤدي ضريبتها المواطن البيضاوي. ويشكل التلوث أحد التحديات التي تعانيهاأكمل القراءة »
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