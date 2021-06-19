الرياضة
هالاند يقضي الصيف باليونان
أبلغ الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب دورتموند، عشاقه، أنه فضل قضاء عطلة الصيف في اليونان، لأنه معجب بجو مدنها الرائع. ونشر هالاند صورة له على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، في إحدى المناطق باليونان، معبرا عن سعادته بذلك. وتملأ الأخبار حول مستقبل هالاند، الصحف الرياضية الأوربية، في الفترة الأخيرة، إذأكمل القراءة »
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