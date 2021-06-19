الرياضة
البنزرتي: لا نبحث عن أعذار
أكد فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، أن المباراة ستكون صعبة للطرفين، إذ رغم العياء الذي تعانيه مجموعته جراء توالي المباريات، سيحاول تحقيق نتيجة مطمئنة. وكشف البنزرتي في تصريحات صحافية، أنه يدرك قيمة المواجهة، التي تؤهله لخوض النهائي، وقال” إنها فرصة لا يمكن إهدارها، وسنحاول استغلال الفرص التي ستتاح لنا لتحقيق سبقأكمل القراءة »
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