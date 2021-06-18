خاص
منشآت رياضية متطورة تحتاج إلى أطر
مسابح وملاعب وقاعات مغطاة من الجيل الجديد موزعة على أحياء المدينة ونواحيها إعداد: عادل بلقاضي (مراكش) تشهد مراكش ونواحيها، تزايدا ملموسا في عدد البنيات التحتية في قطاع الرياضة، إذ أصبحت عمالة مراكش تزخر بعدد مهم من المنشآت الرياضية التابعة للمديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة بمراكش-آسفي، لتغطية حاجيات السكـــان، من خلالأكمل القراءة »
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