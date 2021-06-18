fbpx
مجتمع

“سينوفارم” مرفوض بفرنسا

منذ دقيقتين
أثار رفض فرنسا لقاح “سينوفارم” الصيني، استياء في المغرب، بين الراغبين في دخول أراضيها بعد فتح الحدود بين البلدين، سواء من الفرنسيين المقيمين بالمملكة، أو المغاربة الراغبين في زيارتها، الملقحين باللقاح الصيني، الذي تم اعتماده في بلادنا إلى جانب «أسترازينيكا» البريطاني. وإذا كان الحاصلون على الجنسية الفرنسية، سواء من المغاربةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى