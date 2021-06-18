مجتمع
“سينوفارم” مرفوض بفرنسا
أثار رفض فرنسا لقاح “سينوفارم” الصيني، استياء في المغرب، بين الراغبين في دخول أراضيها بعد فتح الحدود بين البلدين، سواء من الفرنسيين المقيمين بالمملكة، أو المغاربة الراغبين في زيارتها، الملقحين باللقاح الصيني، الذي تم اعتماده في بلادنا إلى جانب «أسترازينيكا» البريطاني. وإذا كان الحاصلون على الجنسية الفرنسية، سواء من المغاربةأكمل القراءة »
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