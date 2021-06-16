قطارات معززة وأسعار تفضيلية … برنامج خاص لفائدة المهاجرين المغاربة

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، أمس الثلاثاء، برنامجا خاصا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج مع عروض قطارات معززة وأسعار ترحيب تفضيلية، وذلك طبقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.

وأفاد بلاغ للمكتب اليوم الأربعاء أنه “اعتبارا من يوم الثلاثاء 15 يونيو، عزز المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجه للنقل من خلال برمجة قطارات خاصة، ولا سيما انطلاقا من النقاط الرئيسية لدخول المغاربة المقيمين بالخارج، البحرية والجوية”.

وأضاف المصدر نفسه، أن الأمر يتعلق بعرض يشمل 21 قطارا يوميا من طنجة إلى الجنوب (الرباط والدار البيضاء ومراكش) ونحو الشرق (فاس والناظور ووجدة)، بالإضافة إلى الربط انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي إلى الدار البيضاء، الذي سيتم تأمينه بواسطة 10 قطارات بوتيرة ساعتين تغطي اليوم بأكمله من الخامسة صباحا إلى الساعة 11 ليلا.

وفضلا عن ذلك، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تعريفة ترحيبية حصريا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج تحت اسم “أهلا” تمنح تخفيضا بنسبة 50 في المائة على تذاكر الذهاب/العودة من وإلى جميع وجهات السكك الحديدية وعلى متن جميع قطارات البراق والأطلس والقطارات المكوكية السريعة TNR. وتابع البلاغ أن تعريفة “أهلا” مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج من أجل استقبالهم فور وصولهم إلى المغرب لمواصلة رحلتهم نحو وجهتهم ولمواكبتهم عند رحلة العودة، للوصول إلى مطارات وموانئ مدن المملكة التي يربطها القطار، مشيرا إلى أن هذا السعر صالح طيلة فترة العطلة الصيفية (من 15 يونيو إلى 15 شتنبر) عند تقديم تذكرة دخول/خروج من المغرب (طائرة/باخرة).