ملف الصباح
الشعباني: ترتيب الأولويات ضروري
> كيف نقضي عطلة آمنة وسليمة بعد التخفيف من القيود؟ > بدأنا نلاحظ التخفيف من الإجراءات الصارمة خلال النصف الثاني من السنة الجارية، مع أن الوباء مازال بيننا وقابلا للانتشار، لهذا فالمطلوب المزيد من الحذر والالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة. العطلة حق، والالتزام بالإجراءات والاحتياط أكثر واجب، تفاديا للمرض، وبالتالي فجميعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا