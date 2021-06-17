ربورتاج
عودة الجالية… فرحة غامرة
مغاربة العالم يصلون إلى أرض الوطن ويحيون المبادرة الملكية التي خففت عبء أسعار الرحلات تمكنت الأفواج الأولى من مغاربة العالم، الذين ركبوا في الرحلات الجوية القادمة في اتجاه المملكة، من الوصول إلى أرض الوطن، بعد أشهر من إغلاق المجال الجوي مع دول كثيرة، بسبب تفشي جائحة كورونا. ويرتقب أن يصلأكمل القراءة »
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