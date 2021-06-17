خاص
“100 يـوم 100 مـديـنـة”،،، اليوسفية
في نونبر 2019، أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار برنامج “100 يوم 100 مدينة”، استجابة للتوجيهات الملكية من أجل إفراز نخب وكفاءات جهوية جديدة، مؤهلة لتدبير الشأن المحلي، وتجاوز الاختلالات، التي تعرفها العديد من المدن الصغرى والمتوسطة. ومكن البرنامج من التواصل مع أكثر من 35 ألف مواطن ومواطنة في 100 مدينة،أكمل القراءة »
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