الصباح الفني
“أنا وبناتي” تعيد بوطازوت للمسرح
تستعد الفنانة دنيا بوطازوت لعرض مسرحيتها “أنا وبناتي” يوم ثالث وعشرين يونيو الجاري بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، وذلك احتفالا بمرور ستين سنة على انطلاقه. وعبرت الفنانة دنيا بوطازوت عن سعادتها بتقديم العرض المسرحي، حسب ما أعلنت عنه عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، كما دعت جمهورها إلى متابعة العرض. وتدورأكمل القراءة »
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