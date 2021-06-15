أسواق
“لابيل في” ببرشيد
افتتحت مجموعة “لابيل في”، متجر “كارفور” جديدا، من فئة المتاجر الكبرى للبيع بالتجزئة “هايبر مارشي”، ببرشيد، وهو المتجر الذي يمتد على مساحة 4000 متر مربع، وتطلب استثمارا بقيمة 150 مليون درهم، كما سيمكن من إحداث 360 فرصة شغل جديدة. وسيتمكن الزبناء، ابتداء من اليوم (الثلاثاء)، من اكتشاف متجر أنيق، يقدمأكمل القراءة »
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