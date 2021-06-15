الرياضة
“الماص” يهزم “الكوديم”
خاض المغرب الفاسي مباراته الودية الثانية، أول أمس (الأحد)، أمام شباب مريرت بالمركب الرياضي بفاس، استعدادا لاستئناف الدوري، فاز فيها بخمسة أهداف لواحد. ودارت المباراة في ثلاثة أشواط، بعد الاتفاق بين مدربي الفريقين التونسي فتحي جبال ومحمد الأشهبي، وانتهى الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله، سجل الهدف الأول أيوب لخضر، فيما عدلأكمل القراءة »
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