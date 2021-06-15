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شيرين في “البحث عن علا”
تشارك الفنانة شيرين رضا في مسلسل “البحث عن علا”، للنجمة هند صبري وتحل فيه ضيفة شرف، إذ صورت المشاهد التي جمعت بينها وبين النجمتين يسرا وهند صبري. ومسلسل “البحث عن علا”، إخراج هادي الباجوري، وبطولة النجمة هند صبري، وتأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.أكمل القراءة »
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