الأولى
اختطاف واغتصاب قاصر بـ”كابانو”
أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا، مالكة مسكن شاطئي للاصطياف على قاضي التحقيق، بعد اتهامها من قبل قاصر بتواطئها مع شخص في حالة فرار، عرضها للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، أصدرت الشرطة القضائية مذكرة بحث وطنية عنه. وحسب مصادر “الصباح”، فإن القاصر، أكدت أن المتهم استدرجها إلى “كابانو” في ملكيةأكمل القراءة »
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