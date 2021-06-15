الرياضة
السكتيوي يخضع للفحص المضاد
طبيب تنقل من آسفي إلى أكادير لإجرائه والفريق ينتظر نتائجه خضع عبد الهادي السكتيوي، مدرب أولمبيك آسفي، إلى الفحص الطبي المضاد بناء على رغبة إدارة الفريق العبدي. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن الطبيب، الذي كلفته إدارة فريق آسفي بإجراء هذا الفحص، انتقل إلى مقر إقامة السكتيوي بأكادير، الجمعة الماضي،أكمل القراءة »
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