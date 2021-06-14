وطنية
صقور “بيجيدي” يعزلون العثماني
استبق صقور العدالة والتنمية، هزيمة حزبهم في تشريعيات 8 شتنبر المقبل، وحزموا حقائبهم، ورحلوا عن قيادة الحزب، تاركين سعد الدين العثماني، أمينهم العام، رئيس الحكومة، وحيدا يواجه الضربات من الغاضبين في الحزب، وذراعه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، والبرلمانيين، وكذا من أحزاب الأغلبية، والمعارضة الحزبية والنقابية، والمهنيين. واضطر العثماني مرارا إلىأكمل القراءة »
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