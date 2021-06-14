الرياضة
نوير بملاعب التنس
استعان مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، بالتنس، استعدادا لمباريات كأس أوربا للأمم، التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي. ونشر نوير صورة له وهو يلعب التنس، إذ تفاعلت الجماهير الألمانية معها، وطالبت نوير بقيادة منتخب بلاده للقب الأوربي، الذي غاب عن خزينة المنتخب منذ 1996، فيما غادر المنافسة منأكمل القراءة »
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