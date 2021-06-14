الرياضة
حذاء جديد لنيمار بـ “كوبا أمريكا”
قدم النجم البرازيلي دا سيلفا نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، حذاءه الجديد قبل انطلاق منافسات “كوبا أمريكا”، أمس (الأحد). واستفاد نيمار من شراكته مع شركة “بوما”، التي عوضت “نايك” أخيرا، وقدمت لنيمار حذاء خاصا، لمناسبة الكأس القارية. ويعتبر نيمار من بين أكثر اللاعبين متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانبأكمل القراءة »
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