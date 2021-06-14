حوادث
قريـب جنـرال يدهـس دركيـا
كان مخمورا على متن سيارة فاخرة وتعليمات بنقل الضحية إلى المستشفى العسكري بالرباط دهس قريب جنرال، دركيا بالهرهورة، وأصابه بجروح خطيرة، مساء الجمعة الماضي، نقل على إثرها نحو المستشفى العسكري بالرباط، في وضعية صحية حرجة. وذكر مصدر “الصباح” أن “ولد الفشوش” كان على متن سيارة فاخرة من نوع “أودي 7”أكمل القراءة »
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