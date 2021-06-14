افتتاحية
أوقفوا العبث
قلناها مرارا وسنقولها للمرة الألف، ولن نتعب من قولها في كل المرات: أوقفوا قرارات المتابعات القضائية ضد منتخبين عشية الانتخابات الجماعية والبرلمانية المرتقبة. أوقفوا مسلسل العبث والضحك على الذقون و”قصص” إيهام المغاربة بأن بعض الجهات الإدارية والقضائية والأمنية المكلفة بالتحقيقات مع رؤساء جماعات ومنتخبين (مهما كانت انتماءاتهم السياسية) تريد خيراأكمل القراءة »
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