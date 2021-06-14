الصباح الفني
اعتابو وصورة رفقة ابنتها
نشرت الفنانة الشعبية نجاة اعتابو صورا جديدة على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، كانت من بينها صورة رفقة ابنتها الفنانة سامية، وعلقت عليها “مع قرة عيني”، والتي حظيت بإعجاب متابعيها. ويأتي نشر صور جديدة على “إنستغرام” بعد فترة من غياب الفنانة نجاة اعتابو عن حسابها، إذ كانت قليلة التواصل مع متابعيهاأكمل القراءة »
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