مناسك الحج ستقتصر على السعوديين والمقيمين داخل المملكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت أن موسم الحج لهذه السنة سيقتصر على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج.

وأوضحت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار جاء “في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له”، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما، ومن الحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وأبرز البيان أن وزارة الحج والعمرة “تؤكد أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي دوما سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصا بالغا وعناية تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها؛ امتثالا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمك نهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة”.

وذكر البيان أن السعودية استقبلت خلال السنوات العشر الماضية ما يزيد على 150 مليون حاج.

وفي ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له، سجل البيان أن الجهات المختصة، صحيا وتنظيميا، عملت على المتابعة الدقيقة للوضع الصحي العالمي، من أجل ضمان تأدية مناسك الحج وتيسيرها وفق نموذج أمثل، في ظل المستجدات المتسارعة المصاحبة لذلك الوباء.