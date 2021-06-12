انطلاق التجارب السريرية للقاحات “كوفيد-19” الصينية المستنشقة

أكد مسؤول بقطاع الصحة الصيني أن باحثين يجرون المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية على لقاح مستنشق مضاد لكوفيد-19.

وقال الباحث في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، شاو يي مينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن الخبراء سيدرسون سلامة وفعالية اللقاح المستنشق، وهو نسخة معدلة من لقاح ناقل للفيروسات الغدانية قابل للحقن تم طرحه في الأسواق بالفعل، بعد الانتهاء من جمع بيانات التجارب السريرية.

وطور باحثون من معهد العلوم الطبية العسكرية التابع لأكاديمة العلوم العسكرية وشركة “كانسينو بيولوجيكس” الصينية، هذا اللقاح بشكل مشترك.

واكتملت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب السريرية على لقاح م ستنشق آخر، طورته جامعة شيامن وجامعة هونغ كونغ وشركة “بكين وانتاي” للصيدلة البيولوجية، بشكل مشترك.