الصباح الفني
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امرأة تنجب 10 أطفال في وقت واحد حطمت الجنوب إفريقية جوسياما تمارا سيثول الرقم القياسي المسجل لدى موسوعة “غينيس”، بإنجابها 10 أطفال في وقت واحد بمدينة خاوتينغ. وأفادت صحف محلية، بأن سيثول (37 عاما) أنجبت 10 أطفال في الأسبوع الـ29 من الحمل. وأظهرت الموجات فوق الصوتية في بادئ الأمر أنأكمل القراءة »
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