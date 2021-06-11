حوادث
اعتقال “مخازني ” بتهمة التزوير
حادثة سير فضحت حجزه بطائق رمادية مشكوكا في حيازتها و”أنتربول” يدخل على الخط أودع قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، “مخازني” السجن، على خلفية الاشتباه في تورطه في جنح النصب وتزوير شهادة تسجيل مركبة وعدم التأمين عليها والفرار عقب ارتكاب حادثة سير. وعلمت “الصباح” أنه جرى إيقاف عنصر القوات المساعدةأكمل القراءة »
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