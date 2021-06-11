حوادث
التحقيق في سرقة جبايات
باشرت المصالح الأمنية باليوسفية تحقيقا في عملية السرقة، التي تعرضت لها مصلحة الجبايات بالمدينة، الأربعاء الماضي. وحسب مصادر «الصباح»، اهتزت اليوسفية على وقع عملية سطو متقنة تعرضت لها هذه المصلحة وانتهت بسرقة صندوق حديدي، يتضمن مبلغا ماليا تجهل قيمته. وأفاد مصدر أمني أن الأبحاث الأولية التي تمت مباشرتها، أفضت إلىأكمل القراءة »
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