وطنية
قياد يواجهون وزراء العشوائي
الداخلية أوقفت أشغال بناء تتم ليلا بفيلات رئيسية وثانوية لأسر نافذة لم تقتصر جبهات حرب الداخلية على ارتفاع أمواج البناء العشوائي في أحزمة البؤس، بل اضطر رجال السلطة إلى التدخل لوقف أشغال بناء تتم ليلا بشكل غير مرخص بفيلات رئيسية وثانوية لأسر نافذة لوزراء ومسؤولين ومنتخبين، بينهم رؤساء جهات. وعلمتأكمل القراءة »
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