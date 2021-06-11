الرياضة
كأس أوربا… هل تنتصر الفرجة على الفيروس؟
الانطلاقة اليوم بمواجهة تركيا وإيطاليا والتدابير الصحية تخيم على المسابقة ونجوم تحت المجهر بعد أن أجلت لعام واحد بسبب جائحة كوفيد-19، تنطلق كأس أوربا لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، بمباراة تركيا وإيطاليا بملعب روما، في الثامنة مساء (بالتوقيت المغربي)، وتستمر حتى 11 يوليوز المقبل، وسط إجراءات صحية تختلف من دولة إلىأكمل القراءة »
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