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الرياضة

كأس أوربا… هل تنتصر الفرجة على الفيروس؟

منذ 5 دقائق
(FILES) A file photo taken on February 4, 2020 shows a view of a stand of the Saint Petersburg Stadium which will host some matches of the EURO 2020. UEFA has proposed postponing the European Championship, due to take place across the continent in June and July this year, until 2021 at crisis meetings on March 17, 2020 a source close to European football's governing body told AFP. (Photo by OLGA MALTSEVA / AFP)
الانطلاقة اليوم بمواجهة تركيا وإيطاليا والتدابير الصحية تخيم على المسابقة ونجوم تحت المجهر بعد أن أجلت لعام واحد بسبب جائحة كوفيد-19، تنطلق كأس أوربا لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، بمباراة تركيا وإيطاليا بملعب روما، في الثامنة مساء (بالتوقيت المغربي)، وتستمر حتى 11 يوليوز المقبل، وسط إجراءات صحية تختلف من دولة إلىأكمل القراءة »


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