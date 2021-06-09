خاص
“الباسبور” أرهق الأطقم بالألفة
شهد مركز التطعيم بدار الشباب الفردوس، أول أمس (الاثنين)، اكتظاظا غير مسبوق، فعجز الزقاق الضيق الذي يتموقع فيه، عن احتواء السيارات التي أقلت الراغبين في تلقي إحدى الجرعتين، كما كانت عرقلة المرور سمة أخرى زادت من المحنة. وعلى عكس العادة، استقبل المركز قبل الساعة التاسعة صباحا أزيد من 400 مواطن،أكمل القراءة »
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