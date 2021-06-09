حوادث
السجن لمتهمين بإضرام النار
رشقوا الأمن بالحجارة لما حاول فتح الطريق بإزالة الإطارات المحترقة قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، بإدانة متهمين والحكم على كل واحد منهما بسنتين، واحدة حبسا نافذا والثانية موقوفة التنفيذ، بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية قطع الطريق العام بوضع أشياء بهاأكمل القراءة »
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