حوادث
الإطاحة بسارق شقق السكن الاقتصادي
عشريني شكل شبحا لسكان الألفة بعد تنفيذه عدة سرقات بالكسر وأمن الحي الحسني وضع حدا لجرائمه أطاحت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، أخيرا، بصيد ثمين، تمثل في وضع حد لأنشطة إجرامية لشاب عشريني من ذوي السوابق، شكل شبحا قض مضجع سكان الألفة. وحسب مصادر «الصباح»، فإنأكمل القراءة »
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