أخبار 24/24
“ديستي” تطيح بشبكة تمول الإرهاب
الفرقة الوطنية أوقفت ستة متطرفين يتبنون “الاستحلال والفيء” لشرعنة الأموال المشبوهة فضحت معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ “ديستي”، تحركات مشتبه فيهم، ضمنهم معتقلون سابقون مدانون بالإرهاب، وتصميمهم على توفير الغطاء المالي لمشاريع إرهابية، عبر افتعال حوادث سير وهمية، والحصول على مبالغ التعويض، لاستغلالهاأكمل القراءة »
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