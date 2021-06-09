اذاعة وتلفزيون
العلالي: “رشيد شو” مستمر
خرج مقدم البرامج رشيد العلالي، عن صمته، ليؤكد استمرار عرض برنامج “رشيد شو” على القناة الثانية “دوزيم”، ونفي الأخبار المتداولة والتي تؤكد تخلي القناة عنه. وقال العلالي إنه يستعد لتصوير موسم جديد من “رشيد شو”، ويتعلق الأمر بالموسم التاسع، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يشهد البرنامج بعض التغييرات لتجديده. وأوضحأكمل القراءة »
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