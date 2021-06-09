حوادث
نزاع حول إرث ينتهي بقتل
الضحية لفظ أنفاسه بعد إسقاطه على الأرض من قبل شقيقه وزوجته وابنهما اهتز سكان حي ديور الشهداء بسيدي يوسف بن علي بمراكش، أول أمس (الاثنين)، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها ستيني على يد أفراد عائلته . وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الجريمة تعود إلى خلافأكمل القراءة »
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