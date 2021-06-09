الرياضة
إشبيلية يسعى إلى تمديد عقد بونو
يسعى إشبيلية الإسباني لكرة القدم إلى تمديد عقد الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرماه، الذي تألق بشكل لافت الموسم الماضي. وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن إشبيلية يتجه إلى تجديد عقد بونو، مكافأة له على الإضافة الكبيرة التي قدمها للفريق. وانضم بونو إلى إشبيلية صيف 2019، قادما من خيرونا، علىأكمل القراءة »
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