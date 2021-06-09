حوادث
إيقاف مروجي ممنوعات بميسور
تابعت النيابة العامة بابتدائية ميسور، ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 32 سنة و66 ، لأجل مسك مادة مخدرة ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض، بعد إحالتهم عليه ، أخيرا، من قبل الشرطة القضائية. وأمرت بإيداعهم السجن المحلي وأحالتهم زوالا على أول جلسة لمحاكمتهم أمام المحكمة التي أمهلتهم أسبوعا لإعداد دفاعهم والاطلاع،أكمل القراءة »
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