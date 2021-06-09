الرياضة
الفتح يعري عيوب الأولمبي
عموتة قلق من مستوى المحترفين وغاضب على منقبي الجامعة ألحق الفتح هزيمة ثقيلة بالمنتخب الأولمبي، بخمسة أهداف لواحد، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، أول أمس (الاثنين) بملعب مولاي الحسن بالرباط. وتناوب على تسجيل أهداف الفتح الكامروني جوزيف كومبوس لمناسبتين، والمهدي الباسل ورضى الجعدي وزياد دكيوكان، علما أن الفريق الرباطي شاركأكمل القراءة »
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