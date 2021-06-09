أســــــرة
الصندل المسطح… الاختيار المريح
يعتبر الصندل المسطح من قطع الأزياء المهمة التي يجب أن تكون في خزانة كل امرأة، سيما خلال فصل الصيف. ويمكن الاعتماد على مجموعة من الموديلات التي تناسب موضة صيف 2021، والتي طرحتها دور الأزياء، علما أن هناك موديلات يمكن تنسيقها مع الجينز أو فساتين للحصول على إطلالة مميزة. ومن بينأكمل القراءة »
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