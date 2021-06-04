“الأحرار” يكشف عن برنامجه الإنتخابي بالتزامات دقيقة

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس (الخميس) بأكادير، عن إطلاق الجولة التواصلية لتقديم التوجهات الكبرى لبرنامجه “الأحرار 2021 – 2026″، المرتكز على 5 التزامات أساسية، وهي الحماية الاجتماعية، والصحة، والشغل، والتعليم، وإدارة في الإستماع.

وأوضح حزب “الحمامة”، في بلاغ له، أن تحقيق الالتزامات التي يتقيد بها، والتي تكتسي طابعا أولويا لدى شرائح واسعة من المجتمع، مرتبط بمجموعة من المقترحات التي تعد “حجر الزاوية في التعاقد مع المواطنين”، مؤكدا عزمه على “تحقيق الهدف الأسمى، المتمثل في فرص بناء مستقبل أفضل للأسر المغربية في ظل دولة الحق والقانون، فضلا عن العمل على تنزيل مجموعة من الأولويات على أرض الواقع، تتوزع بين، الحماية من تقلبات الحياة، والكرامة في الولوج إلى الصحة، ومناصب الشغل للجميع، ومدارس قائمة على المساواة، وإدارة تتقن الإنصات”.

وأضاف أن التزامات الحزب، التي تمت صياغتها بعد استغراق الوقت الكافي في الإنصات، ورصد الإجراءات القابلة للتحقيق، “تنطلق في شموليتها من مجهود الإنصات الموسع والمستمر الذي نهجه على مدى السنوات الخمس الماضية والذي شمل الاستماع إلى أزيد من 300 ألف مواطن ومواطنة”.

وأورد المصدر ذاته، أن “برنامج الأحرار يأتي في مرحلة دقيقة تعيشها بلادنا، للعمل على تجاوز آثار الأزمة التي تعرفها المملكة على غرار دول العالم، جراء تفشي فيروس كوفيد 19، مع الإجابة على التساؤلات المشروعة للمغاربة، سيما بعد إطلاق الملك لورش الحماية الاجتماعية المهم، وطرح مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي يرمي لتطوير مجموعة من المجالات على الصعيد الوطني”.

وذكر بلاغ الحزب، أن المبادرة التواصلية التي أطلقها “تهدف إلى الت عريف ببرنامج معزز بالأرقام، محكم، قابل للتنفيذ، يعكس طموحات المواطنين ويؤسس لتعاقد سياسي مستقبلي سليم، ويحمل كل مقومات التغيير التي يطمح لها المواطن، في إطار منهجية الإنصات، التي يتبعها والتي تعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين”.

وتشكل الجولة الوطنية لـ”برنامج الأحرار”، فرصة للتأكيد على أهمية التواصل داخل التجمع الوطني للأحرار، بعد سلسلة من البرامج المماثلة في السنوات الماضي، من قبيل المؤتمرات الجهوية، وتقديم مسار الثقة، و100 يوم 100 مدينة، واللقاءات التواصلية للمكتب السياسي بالجهات، وخلاصات مرحلة ما بعد كورونا.