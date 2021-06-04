أخنوش يجري محادثة مع رئيس الحزب الشعبي الإسباني

أجرى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،أخيرا ، اتصالا عبر تقنية المحادثة المصورة مع رئيس الحزب الشعبي الإسباني، بابلو كاسادو.

هذا الإتصال، الذس تم ربطه الثلاثاء 11 ماي الماضي، كان الغرض منه، إجراء نقاش مفتوح وصريح حول الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسبانية، والمتعلقة بوجود المدعو إبراهيم غالي في الأراضي الإسبانية.

خلال هذه المحادثة، عبر رئيس التجمع الوطني للأحرار عن خيبة أمل وعدم فهم المغاربة لظروف استقبال المدعو ابراهيم غالي، والتي تقوض مناخ الثقة الذي ساد دائما بين المغرب وإسبانيا.

وأشار عزيز أخنوش إلى أن تاريخ الشراكة بين المملكة وإسبانيا، الذي تميز بخيارات التقارب والتعاون الاستراتيجي، يناشد اليوم مسؤولية جميع الأطرافوالقوى الإسبانية الحية للعمل على الحف اظ على المكتسبات بين البلدين.

ومن جانبه، أشار بابلو كاسادو إلى تسجيل 5 أسئلة برلمانية من أجل مطالبة الحكومة بتوضيحات حول الدخول غير القانوني وغير المعلن عنه، وبهوية مزورة لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وتجدر الإشارة إلى أن التجمع الوطني للأحرار عضو شريك للحزب الشعبي الأوروبي.